تعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الجهود الإنسانية بليبيا

طرابلس 06 مارس 2022 (وال)- وقعت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مشترك مع مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الجهود الانسانية بليبيا جاستن برادي.

وتنص الاتفاقية – التي تم التوقيع عليها بديوان الوزارة في طرابلس – على مجموعة من البنود منها إقامة دورات تدريبية للاستجابة السريعة في حالات النزوح والطوارئ والدعم والتنسيق الاستشاري، كما نصت على تشجيع المشاريع الصغرى والمتوسطة وطويلة الأجل للفئات المشمولة برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأكدت الوزيرة في كلمة لها عقب مراسم التوفيق على ضرورة وضع الآليات المناسبة بين الجانبين للبدء في تنفيذ بنود الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ، مشيدة بالجهود التي يبذلها مكتب الشؤون الانسانية داخل ليبيا. (وال)

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