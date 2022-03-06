السلطات السورية تعلن مقتل 13 جندياً وإصابة 18 آخرين في هجوم ببادية تدمر

لقي 13 جنديا من الجيش النظامي السوري حتفهم-ظهر الأحد- فيما أصيب 18 آخرون إثر هجوم على حافلة كانت تقلهم في منطقة بادية تدمر،الواقعة ضمن بادية الشام مترامية الأطراف- وفقاً لما أوردته -الأحد- وكالة الأنباء السورية.

وأوضح مصدر عسكري سوري، أن الهجوم طال حافلة مبيت عسكرية في بادية تدمر شرق المحطة الثالثة ونُفذ بأنواع مختلفة من الأسلحة ووقع ضمن القتلى مجموعة من ضباط الجيش-حسب ما ذكرته الوكالة، دون ذكر تفاصيل أكثر وما إذا كان خلف الهجوم تنظيم داعش الذي ينشط في تلك المناطق أو عناصر من قوات المعارضة السورية.

يشار إلى أن وزارة الدفاع السورية، قد أعلنت الثلاثاء الماضي عن انفجار عبوة ناسفة مزروعة مسبقاً في حافلة مبيت عسكرية في مدينة دمشق قريباً من دوار الجمارك، ما أسفر عن مقتل عسكري واحد وجرح 11 آخرين.

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