الكرملين: بوتين يؤكد لأردوغان استعداد موسكو للحوار مع أوكرانيا والغرب

موسكو 06 مارس 2022 (وال)- أعلن الكرملين اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وإمكانية حل الصراع.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن الكرملين مانشره على موقعه تفاصيل المحادثة الهاتفية، التي قال فيها ” بوتين ” إن موسكو مستعدة للحوار مع السلطات الأوكرانية ودول أخرى لحل النزاع.

وأوضح بوتين لأردوغان تفاصيل العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس، مشيرا إلى إمكانية وقفها بشرط توقف كييف عن القتال وموافقتها على مطالب موسكو.

من جهته، دعا الرئيس التركي أردوغان إلى وقف فوري لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، وإفساح المجال للحلول الدبلوماسية من أجل توقيع اتفاقية سلام بين الجانبين.

وذكرت الرئاسة التركية – في بيان – أن أردوغان وبوتين ناقشا خلال اتصال هاتفي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعلاقات بين البلدين”، مضيفة أن “أردوغان شدد خلال اتصاله ببوتين على أهمية اتخاذ خطوات فورية حيال تحقيق وقف لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية وتوقيع اتفاقية سلام”.

وأكد أردوغان استعداد تركيا للمساهمة في حل الأزمة الأوكرانية بطرق سلمية”، مشددا على أن “وقف إطلاق النار سيتيح فرصة للبحث عن حلول سياسية للأزمة الأوكرانية. (وال)

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