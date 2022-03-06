العثور على أكثر من ( 100 ) من مسلمي الروهينغيا على شاطئ في إقليم أتشيه الإندونيسي

باندا اتشيه 06 مارس 2033 (وال)- عثرت السلطات الإندونيسية على أكثر من (100) من مسلمي الروهينغيا على شاطئ في إقليم أتشيه الواقع في أقصى شمال البلاد.

وأوضحت المصادر أن المجموعة وصلت إلى شاطئ “جانغكا” في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد على متن قارب خشبي متهالك، بعد رحلة طويلة وشاقة في عرض البحر ،وكان على متنه ( 58 ) رجلا و (21 ) امرأة و (35 ) طفلا.

وقد فر أكثر من ( 700 ) ألف من الروهينغيا المسلمين إلى مخيمات اللاجئين في بنغلاديش منذ أغسطس 2017، عندما أطلق جيش ميانمار عملية تطهير عرقي ضدهم.

وحاولت مجموعات من الروهينغيا مغادرة المخيمات المكتظة في بنغلاديش، والابحار في رحلات محفوفة بالمخاطر إلى دول أخرى ذات أغلبية مسلمة في المنطقة. (وال)

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