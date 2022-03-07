ليبيا نيوز

الأهلي المصري يخطف فوزًا صعبًا على حساب المريخ بدوري أبطال أفريقيا .

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 القاهرة 6 مارس 2022 ( وال )- حقق فريق الأهلي المصري فوزًا ثمينًا على حساب نظيره المريخ السوداني بثلاثية مقابل هدف، بالمباراة التي جمعتهما امس في لقاء مؤجل من الجولة الأولى بدور المجموعات ، من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

   وسجل الأهلي هدفًا مبكرًا عن طريق ” محمد شريف ” وتحديدًا بالدقيقة الثانية من عمر المباراة، قبل أن يُسجّل ” شريف ” الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 14.

    ونجح المريخ في تقليص الفارق بتسجيل الهدف الأول عن طريق لاعبه ” توني إدجوماريجوري ” في الدقيقة 44.

  “وسجل هدف التعادل للمريخ لاعبه سلمان الصاوي ” في الدقيقة 68، قبل أن يضيف الأهلي الهدف الثالث  والفوز عن طريق النيران الصديقة في الدقيقة 77، عبر لاعب المريخ ” مصطفى كرشوم ” .

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده من النقاط إلى أربعة، محتلاً المركز الثالث بترتيب المجموعة، فيما يظل المريخ في وصافة الترتيب برصيد 4 نقاط أيضًا.

  …( وال )…

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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