منظمات المجتمع المدني تطالب باستئناف الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لعملها .

طرابلس 6 مارس 2022 م (وال) ــــ نظم عدد من اعضاء منظمات المجتمع والمنتسبون للنقابات المهنية قبل ظهر اليوم الأحد وقفة احتجاجية على استمرار قفل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا مطالبين في بيان تم تلاوته أمام مبنى المحكمة العليا بطرابلس بــ (تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ، والغاء قرار التمديد ، وعدم تعطيل السلطة القضائية والنأي بها عن الصراعات) حسب البيان .

ورفع المحتجون عديد اليافطات المنادية بقضاء نزيه وانتخابات قانونية ، وكانت بعض تلك اليافطات تقول : (اغلاق المحكمة الدستورية يعني اجراء انتخابات بدون قوانين) و (مطلبنا دولة القانون والمؤسسات) و (لا دولة بدون قضاء نزيه) .

وكانت المحكمة العليا قد قررت تعليق عمل الدائرة الدستورية منذ 2016 .

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