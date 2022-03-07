افتتاح معرض مواهب فنون الرسم والتشكيل والتصوير الفوتوغرافي بطرابلس.

طرابلس 6 مارس 2022 (وال) -افتتح بفضاء بيت النويجي بالمدينة القديمة في طرابلس معرض مواهب ومبدعي فنون الرسم والتشكيل والتصوير الفوتوغرافي.

ونظم المعرض جمعية ليبيا الخير لدعم الشباب والاعمال التطوعية ، إحدى مؤسسات المجتمع المدني.

ويشارك في المعرض أكثر من (60) من رواد الفن التشكيلي على مستوى المناطق الليبية ومجموعة بانوراما الالوان للثقافة والفنون.

وحضر افتتاح المعرض نائب رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني “فرج عبد الله الفزاني” ورئيس مجلس إدارة جمعية ليبيا الخير لدعم الشباب “فايزة الشطي” وعدد من الشخصيات ومنظمات المجتمع مدني والمهتمين بهذا المجال .

..(وال)..