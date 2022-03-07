الوطني لمكافحة الامراض يوضح الإجراءات المتعلقة بتطعيم الحجاج و المعتمرين .

طرابلس 06 مارس 2022م ( وال ) – أكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض ” عبد الباسط سميو ” أن الإقبال على التطعيمات مستمر بشكل بسيط ، داعيا من لم يتلقوا اللقاح إلى الإسراع في تحصين أنفسهم حفاظا على سلامتهم مستقبلا .

وأشار ” سميو ” في تصريحات صحفية اليوم إلى أن الوضع الوبائي في تناقص ، وإن البلاد عادت للوضع ما قبل الموجة الرابعة.

وأفاد بأن تطعيم الحجاج أو المعتمرين يعتمد على النوع الذي تلقوه، موضحا أن من أخذ لقاحًا مدته ثلاث سنوات سيكون بحاجة لإعادة الجرعة، أما من تلقى جرعته من اللقاح ذي العشر سنوات فلا داعي لأخذ جرعة جديدة.

وبخصوص التطعيمات الروتينية الخاصة بالأطفال ، أكد ” سميو ” أن المركز الوطني لمكافحة الامراض ينتظر توريد دفعة العام 2021 – 2022، منوهًا إلى أن تطعيم شلل الأطفال بدأ يتناقص، وأنه لا حاجة لتوريد اللقاح الخاص بالإنفلونزا الموسمية، غير كمية بسيطة منه فقط ستصل للمعتمرين.

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