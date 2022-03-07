برعاية وكالة الأنباء الليبية .. صدور عدد جديد من مجلة رؤى الثقافية

بنغازي 07 مارس 2022 (وال) _ صدر صباح اليوم الإثنين 7/ مارس 2022م العدد (السادس والأربعون) من مجلة رؤى الفصلية برعاية وكالة الأنباء الليبية، يُزين غلافها الخارجي لوحة للفنانة الأمريكية: (أليس نيل) وهي واحدة من أشهر الرسامين في الولايات المتحدة الأمريكية في العصر الحديث.. وكذلك اللوحات الداخلية للعدد من أعمال الفنانة نفسها، وهي تمثل في مجموعها مراحل تطور الفن الحديث والمعاصر.

شارك بالعدد الجديد نخبة متميزة من كبار الأدباء والمبدعين بالعالم العربي، ليبيا، تونس، المغرب، الجزائر، اليمن، مصر، سوريا، فلسطين، العراق، الأردن.

يفتتح العدد دراسة فكرية “العقل التواصلي والنقاش الجمهوري عند يورغن هابرماس” للكاتب التونسي: الدكتور زهير الخويلدي، يتبعه دراسة بعنوان: عظمة الجنون في الفلسفة في هكذا تكلم زاردتش للباحث محمد كزو، دراسة فلسفية حول “السردية الحرجة” عند المفكر السعودي عبدالله الغذامي للباحثة العراقية نادية هناوي، ويختم باب الدراسات الفكرية مقال عن الفلسفة واللغة للباحثة اليمنية: أماني عبدالله

وفي باب الترجمات نقرأ: “الليبرالية الجديدة والسياسية” لــرونالدو مونك ترجمة: حسام جاسم “الأدب أكثر قوة من علوم الأعصاب” لــــمارك تادييه ترجمة: الحسن علاج.

في باب الرحلة تطالعنا دراسة عن “المفارقات الاجتماعية للمعجزة الصينية” للكاتب السوري محمد ياسر منصور، “ألقاب المنتخبات المشاركة في كان 2022م” للباحث فريد امعضشو.

وفي باب السينما، نقرأ مقال نقدي عن فيلم “غاتسبي العظيم- المال يصنع الجاه ولا يصنع الطمأنينة ” للناقد المغربي عبداتي بوشعاب، فيلم “تاندر بار- الحانة مستودع الأفكار والكرم” للدكتور: سليمان الحقيوي.

وفي باب الدراسات المحكمة نقرأ: “السرد البرزخي قراءة في قصة مجرد حلم” للباحثة الليبية صباح أبو شاقور، “التلفزيون والطفل /الأب الثالث” للباحثة المغربية سليمة فريندي.

وفي باب الشعر نقرأ (المنارة البعيدة) للشاعرة الليبية سهام الدغاري (ها نحن نعود) للشاعرة الليبية فاطمة الوليد، (دهشة تبعثرها الريح) للشاعر المغربي إبراهيم قازو، (تناءت عني الجديلة) للشاعر التونسي علي البوجديدي، (الجولة الأخيرة) للشاعرة الأردنية رولا العمري.

وفي باب الإبداع نقرأ للكاتبة الجزائرية نزهة خلفاوي(أمي وردة خلف الجبال البعيدة) الكاتب التونسي إبراهيم درغوثي (منازل الكلام) القاصة الجزائرية عفاف بايزيد (قصص قصيرة جدا) القاص المغربي أحمد منصور (التأمل على الشاطئ) ويختم باب الإبداع (قصتان) للكاتب الفرنسي بيار لويس ترجمة الكاتب التونسي ساسي حمام.

وفي خاتمة العدد نقرأ مقالات نقدية عن “الهوية الاجتماعية وتاريخ الصراع للكاتبة المصرية رشا الفوال، “أزمة الذاكرة المستعادة” سعيد بوعيطة “الكتابة الفنية من منظور النقد الأدبي والنحو الدكتور رضوان كعية “الحجاج في هاشميات الكميت” للدكتور محمد الغرافي “ويختم العدد قراءة نقدية عن رواية (كلارا والشمس) للناقد المغربي عبدالرحمن أكدير.

الجدير بالذكر إن مجلة رؤى الثقافية، مجلة فصلية محكمة تصدر برعاية وكالة الانباء الليبية، يرأس تحريرها الأستاذ نور الدين الماقني، ويدير هيئة التحرير الكاتب: حسن المغربي، ومن إخراج الصحافية: فاطمة بن دردف(وال _ بنغازي) ح م / ه ع

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