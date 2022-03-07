استمرار الاحتجاجات المناوئة لحرب أوكرانيا في عدة مدن حول العالم

وسط استنكار من كل أنحاء العالم تقريبا للغزو الروسي لأوكرانيا؛ تواصلت الاحتجاجات المناهضة للحرب، بما يشمل روسيا نفسها، التي احتجزت الشرطة فيها ما يزيد عن 4,300 محتج.

خرج آلاف المحتجين أيضًا في عواصم غربية، وكذلك في الهند وكازاخستان مرددين هتافات مناوئة للحرب.

ودعا البابا فرنسيس في خطابه الأسبوعي أمام الحشود في ساحة القديس بطرس إلى وقف أنهار الدم والدموع في أوكرانيا، واصفًا الحرب بالجنون.

من جانبها، دعت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة أوكسانا ماركاروفا إلى فرض عقوبات أشد على موسكو، ومعاملة روسيا “كدولة إرهابية”. متهمةً إياها بارتكاب جرائم حرب من خلال استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس.

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