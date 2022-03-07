ليبيا نيوز

ستيفاني : أطلعت مجموعة من المرشحات للانتخابات البرلمانية على مبادرتي لجمع الليبيين للاتفاق على قاعدة دستورية توافقية بهدف إجراء الانتخابات.

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

  طرابلس  7  مارس 2022 م ( وال ) –  وصفت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة  في ليبيا،” ستيفاني وليامز” ، حوارا أجرته أمس مع مجموعة من السيدات الليبيات اللائي تقدمن بالترشح للانتخابات البرلمانية ، وذلك بحضور القائم بأعمال رئيس البعثة ” ريزدون زينينغا” بالملهم .

 وقالت ” وليامز “في سلسلة تغريدات نشرتها عبر حسابها على  “تويتر”  عقب اللقاء  إنها حثت المرشحات، عن مختلف الدوائر الانتخابية في ليبيا، على الدفع باتجاه إجراء الانتخابات تلبية لمطالب أكثر من 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت في الانتخابات الوطنية ”  مشيرة  إلى أن المرشحات أعربن عن قلقهن بشأن تدني نسبة تمثيل المرأة في الحياة السياسية الليبية ودعون إلى زيادة حصة النساء في الانتخابات.

وأضافت “ من جانبي أثنيت على قرارهن بالترشح للانتخابات وأطلعتهن على مبادرتي التي أعلنت عنها مؤخراً، والتي تهدف إلى جمع الليبيين إلى كلمة سواء للاتفاق على قاعدة دستورية توافقية كي يتسنى إجراء هذه الانتخابات في أسرع وقت ممكن”.

….( وال ) …

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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