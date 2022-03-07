واردات النفط الروسية.. في مرمى العقوبات الغربية

جدّدت كييف مناشداتها للغرب؛ بشأن تشديد العقوبات بما يتجاوز الجهود الحالية التي أضرت بالاقتصاد الروسي، فيما أشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى أن واشنطن وشركاءها الأوروبيين يدرسون حظر واردات النفط الروسية، لكنه شدد على أهمية استقرار إمدادات الخام عالميًا.

أضاف بلينكن، خلال جولة يقوم بها حاليًا في أنحاء أوروبا، أنه بحث مسألة واردات النفط مع الرئيس جو بايدن والإدارة الأميركية، مشددًا على أنه لا يستبعد اتخاذ أي إجراء بطريقة أو بأخرى.

وتأتي هذه التحركات وسط مخاوف من ارتفاع أسعار البنزين الذي من شأنه أن يغذي التضخم المرتفع لأعلى مستوياته في عقود.

وفي أحدث تداعيات العقوبات الاقتصادية؛ أعلنت شركتا فيزا وماستركارد الأميركيتان للمدفوعات، تعليق عملياتهما في روسيا، وأضافتا، في بيانين منفصلين، أنهما ستعملان مع عملائهما وشركائهما لوقف جميع المعاملات في البلاد في غضون أيام.

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