مقتل شخصين إثر غارات إسرائيلية جنوب العاصمة دمشق

تسبب قصف إسرائيلي، استهدف محيط العاصمة السورية دمشق فجر اليوم، في مقتل شخصين على الأقل، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء “سانا”.

وأضافت الوكالة أن الدفاعات الجوية السورية “تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”، ونشرت صوًرا تظهر “صواريخ الدفاع الجوي في سماء دمشق، فيما سمعت في العاصمة أصوات الانفجارات بوضوح.

وكثفت إسرائيل خلال الفترة الماضية ضرباتها الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري، ومواقع تقول إنها تابعة للمليشيات الإيرانية وأخرى لـ”حزب الله” اللبناني؛ في محاولة منها للحد من “محاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا”.

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