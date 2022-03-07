استراليا تعتزم إنشاء قاعدة عسكرية جديدة للغواصات النووية.

كانبرا 7 مارس 2022 (وال) – تعتزم استراليا إنشاء قاعدة عسكرية جديدة للغواصات النووية على ساحلها الشرقي ، وذلك في إطار مساعيها لتعزيز قدرتها الاستراتيجية للردع.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي “سكوت موريسون” اليوم الاثنين، إنه تم وضع 3 أماكن كمواقع محتملة في الاعتبار، وهي: مدينة بريسبان في ولاية كوينزلاند، والمدينة الساحلية نيوكاسل، وميناء بورت كيمبلا في نيو ساوث ويلز.

وأشار إلى أن قاعدة الأسطول الغربي بالقرب من مدينة “بيرث” على المحيط الهندي ستبقى كما هي .. مبينا أن القاعدة الجديدة ستسمح بزيارات منتظمة من غواصات نووية من الولايات المتحدة وبريطانيا.

واعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا العام الماضي عن “تحالف أمني” جديد تحت اسم “Aukus”.

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