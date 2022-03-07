شركة الكهرباء تناشد الجهات الامنية بالقبض على مجموعات خارجة عن القانون قامت بسرقة 4350 متر من الأسلاك الكهربائية بمناطق مختلفة .

طرابلس 7 مارس 2022 م ( وال ) ناشدت الشركة العامة للكهرباء الجهات الامنية بالقبض على المجرمين عديمي الضمير الذين قاموا بسرقة 4350 متر من الأسلاك الكهربائية بمناطق مختلفة .

وأضافت شركة الكهرباء عبر موقعها أن ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية لازالت مستمرة في بعض المناطق من قبل مجموعات خارجة عن القانون ، حيث تم سرقة أسلاك ضغط عالي على خط بوجناح مسافة 750 متر بدائرة توزيع الحي الصناعي ، وسرقة اسلاك ضغط عالي على خط اشميخ مسافة 2700 متر بدائرة توزيع سوف الجين ، واسلاك ضغط عالي على خط رقم (13) من فرعية 27 مسافة 750 متر بدائرة توزيع النجيلة ،

كما تم أيضًا سرقة اسلاك ضغط عالي على خط الظسير مسافة 150 متر بدائرة توزيع شرق زليتن و أسلاك كهربائية من خط جنوب الجليدة التابع لإدارة توزيع الجفارة.

وطالبت الشركة كافة الجهات الأمنية والمواطنين إلى تكاثف الجهود وبذل المزيد من الجهد للقضاء على هذه الظاهرة التي انتشرت مؤخرا و أرهقت كاهل الشركة و تسببت في قطع التيار الكهربائي على العديد من الأحياء والمناطق السكنية .