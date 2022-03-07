المركز الوطني الأرصاد: تقلبات جوية على معظم المناطق فيما ستكون مناطق الجنوب الغربي والوسط مغيمة مع فرصة سقوط أمطار متفرقة .

طرابلس 7 مارس 2022 (وال) – توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بان معظم المناطق ستشهد تقلبات جوية نتيجة لتأثير منخفض جوي صحراوي على مناطق الجنوب مما يسبب في رياح نشطة إلى قوية قد تتجاوز سرعتها (70)كم مثيرة للأتربة والرمال على هذه المناطق مما يؤدي لهبوط الرؤية الأفقية.

وأوضح المركز في نشرته الصادرة اليوم أن درجات الحرارة ستكون مرتفعة نسبياً على مناطق الجنوب تتراوح ما بين (26-31) درجة مئوية ، وتتراوح على مناطق الشمال ما بين (24-17) درجة ،مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يوم الغد على أغلب المناطق.

ووفقا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد ، ستكون الأجواء مغيمة على أقصى مناطق الجنوب الغربي والوسط مع فرصة سقوط أمطار متفرقة مصحوبة بزوابع رعدية احيانا وتشمل يوم الغد مناطق الشمال.

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