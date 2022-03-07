بلدية طرابلس المركز تناقش مع أصحاب المخابز في البلدية كيفية معالجة الاسعار المرتفعة المسجلة مؤخر لمادة الدقيق بالاسواق .

طرابلس 7 مارس 2022 (وال)- ناقشت بلدية طرابلس المركز مع أصحاب المخابز في البلدية كيفية معالجة الاسعار المرتفعة المسجلة مؤخر لمادة الدقيق بالاسواق .

و في بيان نشرته صفحة البلدية فقد تطرق الاجتماع الذي عقد بين الطرفين الى غلاء إيجار المخابز ومرتبات العمالة وانقطاع الكهرباء وتأثير ذلك على الاسعار للرغيف .

وكان وزير الاقتصاد والتجارة ” محمد الحويج ” قد شدد على قصر توزيع الدقيق على المخابز من خلال النقابة العامة للمخابز، والالتزام بالسعر الاسترشادي المعتمد من الوزارة ووجه بمتابعة ورصد الشركات والمصانع غير الملتزمة وإحالتها ضمن تقارير دورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

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