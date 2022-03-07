أسعار النفط فوق 130 دولارا لأول مرة منذ 2008.

لندن 7 مارس 2022 (وال) – ارتفعت أسعار النفط الخام في بداية التعاملات الأسبوعية اليو م الإثنين ، فوق 130 دولارا بالنسبة لبرميل برنت، مسجلا أعلى مستوى له منذ عام 2008.

يأتي الارتفاع مدفوعا بمخاوف فرض الغرب عقوبات على مبيعات النفط الروسي ، إلى جانب تأخر الوصول إلى حل بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو بنسبة 12.1 بالمئة أو 11.3 دولارا، إلى 130.16 دولارا للبرميل.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل بنسبة 10.33 بالمئة أو 8.9 دولارات إلى 125.85 دولارا للبرميل.

وروسيا، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي 10.2 ملايين برميل يوميا، بينما إيران ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، في الظروف الطبيعية، بمتوسط يومي 3.86 ملايين برميل.

وما تزال التوترات الجارية شرق أوروبا تلقي بظلال سلبية على الأسواق العالمية، إذ تسجل أسعار السلع الرئيسة بقيادة النفط والغاز والقمح، ارتفاعات متتالية، في وقت يتجه الاقتصاد العالمي لموجة تضخم اعتبارا من مارس الجاري.

والسبت ، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، التوصل إلى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي، في إطار الجهود الرامية لإحياء اتفاق عام 2015.

.. ( وال ) ..