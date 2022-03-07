خروج كافة العائلات الليبية والطلبة العالقين من مدينة تسومي في أوكرانيا

كييف 07 مارس 2022 (وال) -أعلنت السفارة الليبية في أوكرانيا عن خروج كافة العائلات الليبية والطلبة العالقين من مدينة تسومي الواقعة تحت القصف وهم في طريقهم إلى مكان آمن.

ودعت المواطنين المتبقين في أوكرانيا إلى التجمع في مدينة لفيف استعدادا للتوجه إلى المعبر الحدودي مع بولندا.

وفي وقت سابق وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدين الغزو الروسي لأوكرانيا ويطالب بالانسحاب الفوري للقوات العسكرية الروسية، حيث صوتت (141) دولة لصالح القرار، بينما صوتت خمس دول فقط ضده فيما رفضت (35) دولة استرضاء الولايات المتحدة، واختارت بدلا من ذلك الامتناع عن التصويت؛ ومع ذلك، يكشف التصويت عن بعض النتائج المثيرة للاهتمام والمقلقة لهدف واشنطن المتمثل في تشكيل تحالف عالمي ضد الحكومة الروسية. (وال كييف) س خ.

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