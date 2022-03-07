سفير الأمريكي يدعو لرفع الحصار عن النفط واستئناف خدمات الطيران

طرابلس 07 فبراير 2022 (وال)- دعا سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نور لاند؛ إلى “الإنهاء الفوري للحصار المفروض على النفط الليبي”، في إشارة إلى إقدام مسلحين بوقف ضخ النفط من حقلي الشرارة والفيل بالجنوب الغربي من ليبيا.

كما دعا السفير نورلاند إلى استئناف خدمات الطيران بين شرق ليبيا وغربها في أقرب وقت.

وعلى صفحة السفارة الأمريكية بليبيا – عبر موقع تويتر – غرد السفير قائلا : “إعادة خدمات الطيران بين الشرق والغرب تُعدُّ إشارة مهمة للوحدة الوطنية في مثل هكذا فترة حرجة.. ونحن على استعداد للمساعدة في تسهيل ذلك في أقرب وقت ممكن، كما ينبغي إنهاء الحصار النفطي على الفور”. (وال)

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