خلال لقائه السايح .. خوسيه ساباديل يؤكد أن الدعم الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا مستمر

طرابلس 07 مارس 2022 (وال)- أكد سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا خوسيه ساباديل أن الدعم الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا مستمر، وصولا لتحقيق تطلعات الليبيين نحو دولة ديمقراطية آمنة ومستقرة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده ساباديل والوفد المرافق له ظهر اليوم الإثنني، مع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح بمقر المفوضية، لمناقشة آخر مستجدات العملية الانتخابية في ليبيا.

وبحث الجانبان سُبل تدعيم المسارات المقترحة وفقًا للتطورات السياسية المستجدة محلياً ودوليًا. (وال)

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