رئيس مجلس النواب يؤكد لــ (وليامز) قانونية اجراءات تشكيل الحكومة الجديدة

القبة 07 مارس 2022 (وال)- بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الإثنين في القبة، مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وقال رئيس المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب حميد الصافي في تصريح صحفي، إن “رئيس مجلس النواب أكد خلال اللقاء على قانونية الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب سواء فيما يتعلق بالتعديل الدستوري الـ12، وخارطة الطريق أو تشكيل الحكومة الجديدة عقب انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية في 24 ديسمبر الماضي”.

كما أكد رئيس مجلس النواب أن تلك الإجراءات تمت عقب التوافق مع مجلس الدولة من خلال اللجنتين المشكلتين من المجلسين، مُعربا عن عدم قبوله للتدخل في قرارات مجلس النواب ، التي قال إنها “غير قابلة للتصديق من أي جهة كانت.”

وبحسب رئيس المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب حميد الصافي، فقد أعرب رئيس مجلس النواب عن شكره للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومستشارة ستيفاني وليامز على دعمهم لتحقيق التوافق الليبي – الليبي. (وال)

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