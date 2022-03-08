الصين : العلاقات الصينية-الروسية هي العلاقة الثنائية الأكثر أهمية في العالم وتفضي إلى السلام والاستقرار فيه .

بكين 7 مارس 2022 ( وال )- قال وزير الخارجية الصيني ” وانغ يي ” اليوم الإثنين ، إن الصداقة بين بكين وموسكو ما زالت قوية جدا رغم الإدانة الدولية للغزو الروسي لأوكرانيا، فيما عرض مساعدة بكين في التوسط من أجل تحقيق السلام .

وأضاف ” وانغ ” خلال مؤتمر صحافي سنوي إن الصداقة بين الشعبين متينة جدا وآفاق التعاون المستقبلي للجانبين واسعة جدا“، مضيفًا أن الصين سترسل مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا وهي ”على استعداد للعمل مع المجتمع الدولي للقيام بالوساطة اللازمة .

ووصف ” وانغ يي ” العلاقات الصينية-الروسية بأنها العلاقة الثنائية الأكثر أهمية في العالم إذ من شأنها أن تفضي إلى السلام والاستقرار والتنمية في العالم“.

وأشار وزير الخارجية إلى اتفاق الشراكة الشهر الماضي على أنه يظهر للعالم بشكل واضح ولا لبس فيه“ أن البلدين يعارضان إحياء عقلية الحرب الباردة وإثارة مواجهات أيديولوجية“.

وكسرت الصين يوم أمس الأحد صمتها بشأن الغزو الروسي على أوكرانيا، معبرة عن قلقها بشأن المحطات النووية الأوكرانية، بحسب ما أفاد تقرير نشره موقع ”بزنس إنسايدر“.

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