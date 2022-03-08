السايح وسفير إيطاليا لدى ليبيا يبحثان تدعيم المساعي الوطنية الساعية لإنجاز الانتخابات المرتقبة.

طرابلس 07 مارس 2022م ( وال ) – بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات “عماد السايح ” مع سفير إيطاليا لدى ليبيا ” جوزيبي بوتشينو ” والوفد المرافق له سبل تدعيم المساعي الوطنية الساعية لإنجاز الانتخابات المرتقبة خلال المدة القادمة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بينهما ظهر اليوم الاثنين بديوان مجلس المفوضية في طرابلس لاستعراض آخر المستجدات والتطورات في المشهد السياسي الليبي ، وفقا لما نشرته المفوضية العليا للانتخبات عبر موقعها الالكتروني.

وأكد السفير الإيطالي خلال اللقاء دعم حكومة بلاده لخيارات الشعب الليبي ، مثمناً الجهود التي بذلتها المفوضية في هذه المرحلة الصعبة وسعيها الحثيث لتنفيذ إرادة الشعب الليبي وتطلعاته نحو السلام والاستقرار.

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