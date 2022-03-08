ليبيا نيوز

خلال لقائه " السايح " : " خوسيه ساباديل " يؤكد أن الدعم الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا مستمر.

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 07 مارس 2022م ( وال ) – أكد سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا ” خوسيه ساباديل ” أن الدعم الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا مستمر وصولاً لتحقيق تطلعات الليبيين نحو دولة ديمقراطية آمنة ومستقرة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده ” ساباديل ” والوفد المرافق له ظهر اليوم مع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ” عماد السايح ” بمقر المفوضية لمناقشة آخر مستجدات العملية الانتخابية في ليبيا.

وبحث الجانبان سبل تدعيم المسارات المقترحة وفقاً للتطورات السياسية المستجدة محلياً ودولياً.

 … ( وال ) …

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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