خلال لقائه " السايح " : " خوسيه ساباديل " يؤكد أن الدعم الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا مستمر.

طرابلس 07 مارس 2022م ( وال ) – أكد سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا ” خوسيه ساباديل ” أن الدعم الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا مستمر وصولاً لتحقيق تطلعات الليبيين نحو دولة ديمقراطية آمنة ومستقرة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده ” ساباديل ” والوفد المرافق له ظهر اليوم مع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ” عماد السايح ” بمقر المفوضية لمناقشة آخر مستجدات العملية الانتخابية في ليبيا.

وبحث الجانبان سبل تدعيم المسارات المقترحة وفقاً للتطورات السياسية المستجدة محلياً ودولياً.

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