ليبيا نيوز

الرئيس التونسي يعين أعضاء مجلس القضاء الأعلى المؤقت

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد نحو شهر من قراره بحل المجلس الأعلى للقضاء وتشكيل مجلس مؤقت؛ عيّن الرئيس التونسي قيس سعيد، أعضاء المجلس الجديد، وفق ما نقلته الرئاسة التونسية.

وأضافت الرئاسة أن الرئيس سعيد أشرف في قصر قرطاج على موكب أداء اليمين من قبل أعضاء المجالس المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي. وسبق للرئيس التونسي أن أكد أنه يهدف من قراره هذا إلى تطهير القضاء من الفساد والمحسوبية وإنهاء سطوة الأحزاب السياسية عليه.

وكشف مرسوم رئاسي سابق أن المجلس سيتولى “اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته” ويحق للرئيس “طلب إعفاء كل قاض يخل بواجباته المهنية”.

ويحظر المرسوم على القضاة “الإضراب وكل عمل جماعي منظم من شأنه تعطيل سير العمل العادي بالمحاكم”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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