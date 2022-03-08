تحذيرات من تعرض الأطفال في أوكرانيا للعنف والاستغلال

أطلق صندوق الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، تحذيرًا من تعرض الأطفال للعنف والاستغلال “وخطر الإتجار بهم” في أوكرانيا، مشددًا على ضرورة بذل الجهود لإعادة لمّ شمل الأطفال الأوكرانيين مع ذويهم، معربًا عن قلقه أيضًا إزاء الخطر المحدق بالأطفال الناجم عن الألغام والقذائف.

أبدى الصندوق، في تقرير له، مخاوفه من “زيادة الخسائر في صفوف سبعة ملايين ونصف المليون طفل في أوكرانيا، مع اقتراب النزاع من الأماكن كثيفة السكان”، مضيفا أن “نصف اللاجئين هم من الأطفال”.

وأشار إلى أن منظمة يونيسيف قدمت 40 طنًا من المعدات من شأنها تلبية احتياجات 20 ألف طفل وأم في البلاد، مؤكدًا التزامه بالبقاء على الأرض للقيام بواجباته، ودعا إلى تقديم مزيد من الدعم بهذا الخصوص.

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