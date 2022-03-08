الجيش الفرنسي يعلن مقتل قيادي في تنظيم القاعدة في مالي

أعلن الجيش الفرنسي مقتل القيادي الجزائري في تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” يحيى جوادي، في عملية نفذها مقاتلون من قوة برخان بتاريخ 25 فبراير الماضي، على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال تمبكتو.

أشار الجيش الفرنسي، في بيان له، إلى أنه بعد تحديد موقع جوادي، والتأكد منه رسميا، تم تحييده من خلال تدخل بري، بدعم من مروحية تايغر للاستطلاع والهجوم وطائرتين فرنسيتين دون طيار.

وتأتي هذه العملية في ظل التوترات الشديدة بين فرنسا والمجلس العسكري الحاكم في مالي، والتي أدت إلى إعلان باريس سحب قواتها من البلاد.

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