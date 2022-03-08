تونس تحقق بشأن تجنيد إجباري لمواطنيها في حرب أوكرانيا

كشف مصدر بوزارة الخارجية التونسية، الاثنين، أن تونس تحقق بشأن تقارير صحافية تزعم تجنيد عدد من رعاياها في السجون الأوكرانية قسرًا للانضمام إلى القتال ضد روسيا في الحرب الأوكرانية.

وقال مدير الدبلوماسية العامة والإعلام بالوزارة ، محمد الطرابلسي ، لوكالة الأنباء الألمانية إن بلاده أبلغت السفير الأوكراني أن هذه القضية تنتهك القانون الدولي، بينما أكد له الأخير أن هذه التقارير كاذبة.

وتحدثت محطة الإذاعة التونسية الخاصة “موزاييك”، عن استمارة طلب مكتوبة باللغة الأوكرانية يملؤها السجناء التونسيون وغيرهم للسماح لهم بالمشاركة في القتال.

ويعود تاريخ الطلب إلى 25 فبراير ، وهو موجه إلى مدير السجون ومراكز الاحتجاز والرئاسة الأوكرانية، وحصلت الإذاعة على أحد هذه الطلبات تم توقيعه من قبل معتقل تونسي. وتحمل الوثيقة توقيعه وتوقيع مدير السجون سيرجي بروتسانغو.

في غضون ذلك، قالت تونس إنها أعادت، الاثنين، أكثر من 500 من مواطنيها في أوكرانيا.

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