ليبيا نيوز

المركز الوطني لمكافحة الأمراض يناقش مع المنظمة الدولية للطفولة اليونسيف افاق التعاون والتنسيق المشترك لمكافحة فيروس كورونا .

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 8 مارس 2022 م ( وال ) – عقد مدير عام  المركز الوطني لمكافحة الأمراض   ” حيدر السائح ”  اجتماعا يوم أمس مع وفد من مستشاري المكتب الاقليمي الشرق الأوسط وشمال افريقيا لمنظمة الطفولة الدولية  ” يونيسيف ” ومكتب المنظمة بليبيا, تم خلاله مناقشة افاق التعاون والتنسيق المشترك لمكافحة فيروس كورونا .

كما تم خلال الاجتماع  تبادل وجهات النظر والخبرات فيما يخص التوعية المجتمعية والعوائق التي تحول دون حصول المواطنين على تطعيم كوفيد-19 وكيفية التغلب على هذه العقبات من خلال تجارب دول الجوار .

وناقش المشاركون  المشاريع المشتركة بين المركز ومنظمة اليونيسيف .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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