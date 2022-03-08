المركز الوطني لمكافحة الأمراض يناقش مع المنظمة الدولية للطفولة اليونسيف افاق التعاون والتنسيق المشترك لمكافحة فيروس كورونا .

طرابلس 8 مارس 2022 م ( وال ) – عقد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض ” حيدر السائح ” اجتماعا يوم أمس مع وفد من مستشاري المكتب الاقليمي الشرق الأوسط وشمال افريقيا لمنظمة الطفولة الدولية ” يونيسيف ” ومكتب المنظمة بليبيا, تم خلاله مناقشة افاق التعاون والتنسيق المشترك لمكافحة فيروس كورونا .

كما تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر والخبرات فيما يخص التوعية المجتمعية والعوائق التي تحول دون حصول المواطنين على تطعيم كوفيد-19 وكيفية التغلب على هذه العقبات من خلال تجارب دول الجوار .

وناقش المشاركون المشاريع المشتركة بين المركز ومنظمة اليونيسيف .