مركز مكافحة الامراض يطلق حملة للكشف الطبي على الفم والاسنان بين تلاميذ المدارس يوم الخميس القادم .

طرابلس 8 مارس 2022 م ( وال ) تستعد ادارات المركز الوطني لمكافحة الامراض بالتعاون مع شركاء المركز من القطاع العام والخاص لاطلاق حملة للكشف الطبي يوم الخميس القادم الموافق 10 من شهر مارس الجاري بين طلاب المدارس في مجال صحة الفم والاسنان ضمن المشروع الوطني للصحة المدرسية.

جاء ذلك في اجتماع عقدته ادارة الحماية وشركاء المركز من القطاع العام والخاص والمجتمع المدني.

وناقش المشاركون إطلاق البرنامج الوقائي لصحة الفم والاسنان في المدارس تحت شعار (توعية ، كشف ،علاج) الذي سينطلق يوم 10 مارس في 7 بلديات ويستهدف الكشف الطبي على التلاميذ والاطفال من سن 6 _ 12 سنه و هذه احد مراحل المشروع الوطني للصحة المدرسية ،

كما يهدف البرنامج الي تدريب اطباء اسنان و مشرفات الصحة المدرسية في المدارس والاخصائيات الاجتماعيات لتولي التوعية في المدارس ومتابعة حالات الاحالة مع اولياء الامور والجهات المنفذة .

كما يشتمل البرنامج احياء اليوم الوطني لصحة الفم والاسنان وتنظيم احتفالية ويوم علمي لصناع القرار لعرض رؤية المركز فيما يتعلق بصحة الفم والاسنان للمدارس في ليبيا 2022_2030