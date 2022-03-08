برميل خام “برنت” يصل إلى 128 دولار

واشنطن 08 مارس 2022 (وال) -وصل سعر برميل خام “برنت” بحر الشمال إلى (128) دولار، صباح اليوم الثلاثاء، بعد أن ارتفع إلى ( 139.13 ) دولار يوم الأحد قبل أن يتراجع.

ووصل سعر برميل “خام برنت” إلى ( 127.86 )، في حين انخفض بشكل بسيط ليبلغ عند الساعة الـ7:17 صباحا بتوقيت غرينيتش، ( 127.34 ) دولار، بعد أن افتتح المؤشر (بـ124.56 ) دولار.

وجراء الأزمة الأوكرانية، ارتفع سعر برميل خام “برنت” بحر الشمال ليقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجل عند ( 147.50 ) دولار في أغسطس عام 2008.

أما برميل غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أبريل، فارتفع يوم الأحد إلى ( 130.50 ) دولار، وعند حوالى الساعة 00:30 بتوقيت غرينتش، كان لا يزال مرتفعا بنسبة ( 8.18% ) عند ( 125.15 ) دولار.(وال واشنطن) س خ.

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