عمان 08 مارس 2022 (وال) -التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رئيس مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الأردنية عمان. وثمن المشري عمق العلاقات الأردنية الليبية، ودور الأردن ودعمه للمسار السياسي في ليبيا. وأكد الدغمي بحسب بيان للمجلس، عمق العلاقات الأردنية الليبية، وموقف الأردن الداعم لوحدة ليببا، ودعم الجهود للتوصل إلى […]

ظهرت المقالة المشري يلتقي رئيس مجلس النواب الأردني أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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