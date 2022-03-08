موقع كاستيلوم: روسيا تواجه 2787 عقوبة جديدة

تواجه روسيا 2778 عقوبة جديدة، وذلك بعد موجة من الإجراءات بقيادة الولايات المتحدة الأميركية والحلفاء الأوروبيين.

وبحسب موقع كاستيلوم دوت أي آي، الذي يعتبر قاعدة بيانات عالمية لتتبع العقوبات، ارتفع إجمالي العقوبات المفروضة على روسيا إلى 5530 عقوبة.

وتواجه روسيا خروجاً جماعياً من قبل الشركات الكبرى في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والخدمية، كشركات النفط والطيران العالمية.

وقال المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية في إدارتي أوباما وترامب والمشارك في تأسيس الموقع ” لقد تحولت روسيا من كونها جزءاً من الاقتصاد العالمي إلى أكبر هدف منفرد للعقوبات العالمية، وأصبحت منبوذة مالياً في أقل من أسبوعين”

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا