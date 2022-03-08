ليبيا تُشارك في مسابقة الأقصى الدولية الإلكترونية في حفظ القرآن الكريم

طرابلس 08 مارس 2022 (وال)- أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، مشاركتها في مسابقة الأقصى الدولية الإلكترونية في إتقان وتلاوة القرآن الكريم.

وقالت الهيئة عبر صفحتها الرسمية إن المسابقة التي ستقام عن بُعد سيشارك فيها ثلاثة متسابقين وهم ” محمد خيري مصطفى بن يوسف ” و” محمود محمد عمر أبوغرارة ” و ” حاتم علي سالم جحيدر “.

وأوضحت أن تلاوات المشاركين في هذه المسابقة تم تسجيلها بديوان الهيئة، بإشراف إدارة القرآن الكريم والسنة النبوية، ومن ثَمّ تُرسلُ إلى لجنة المسابقة بحيث تعتبر تصفيات أولية لها.

هذا وقد كان القائم بأعمال السفارة الفلسطينية بليبيا “محمد رحال” قد وجّه دعوة للهيئة العامة للأوقاف للمشاركة في مسابقة الأقصى. (وال)

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