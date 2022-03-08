الاتحاد الأوروبي يُشدد على دعم المرأة الليبية بأن تكون طرفًا في عملية السلام والتحّول الديمقراطي

طرابلس 08 مارس 2022م (وال)- أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا اليوم الثلاثاء، استمرارها في دعم الأصوات الليبية الصاخبة التي تعمل بشكل دؤوب بهدف ممارسة المرأة الليبية لحقّها.

وشددت البعثة – في بيان لها – على استمراها في دعم المرأة الليبية في أن تكون طرفا في عملية السلام في ليبيا والتحول الديمقراطي والانتعاش الاقتصادي.

وقالت البعثة إن ليبيا بحاجة شعبها كاملا – رجالاً ونساءً – لبناء مستقبل مزدهر لأطفالهم، مؤكدة بأن مشاركة النّساء المتساوية والهادفة في السّلام والأمن ترتبط بشكل واضح بحمايتهنّ وحاجة أسرهنّ ومجتمعاتهن الى الحماية ولا يمكننا تحقيق شيء من ذلك دون تحقيق الآخر.

وأشار البيان إلى أن النساء اللّيبيات لا تطالب بمقاعدهنّ في الحكومة وصنع القرار العام فحسب، بل هنّ أيضًا مبتكرات ورائدات أعمال يدفعن بالتنمية الاقتصادية في البلاد إلى الأمام.

ورحبت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيانها بالتزام ليبيا، الذي تم تأكيده في مؤتمري ليبيا في برلين وباريس، بالتّركيز على دور المرأة وحقوقها ومشاركتها الكاملة والهادفة والمتساوية في الحياة السياسية والعامة. (وال)

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