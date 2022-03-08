انطلاق الدوري الرباعي للكرة الطائرة بمشاركة فرق اندية السويحلي واهلي طرابلس والاهلي بنغازي والاتحاد المصراتي.

طرابلس 8 مارس 2022 م ( وال ) تنطلق اليوم الثلاثاء بقاعة 17 فبراير بالمدينة الرياضية طرابلس مباريات الدوري الليبي للكرة الطائرة رباعي التتويج .ضمن الموسم الرياضي الحالي 2021 – 2022 م .

وستجمع المباراة الاولى فريقا الاهلي بنغازي والسويحلي على تمام الساعة الرابعة مساء والمباراة الثانية ستجمع الاتحاد المصراتي والاهلي طرابلس .

وستتواصل المباريات يوم الغد الاربعاء 9 من شهر مارس الجاري وستجمع المباراة الاولى فريقا اهلي طرابلس والسويحلي والمباراة الثانية ستجمع فريقا الاهلي بنغازي والاتحاد المصراتي .

وسيتحدد بإنتهاء مباريات رباعي بطل الدوري الليبي للموسم الرياضي الحالي 2021-2022..

وأعلن الاتحاد العام لكرة الطائرة أن جميع المباريات ستقام بدون حضور الجمهور وستكون منقولة على الهواء مباشرة عبر ليبيا الرياضية .لدوري الليبي للكرة الطائرة / رباعي التتويج

وقبل انطلاق الجولة الاولى من الرباعي الثاني للدوري فالترتيب العام يتصدره الاهلي طرابلس ب8 نقاط والسويحلي ثانيا ب6 نقاط وفي الترتيب الثالث الاتحاد المصراتي ب3 نقاط ورابعا يأتي الاهلي بنغازي بنقطة واحدة.