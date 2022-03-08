داعش خراسان يتبنى تفجيراً انتحارياً في باكستان أودى بحياة 6 جنود

لقي 6 جنود من القوات العسكرية الباكستانية حتفهم -الثلاثاء-وأصيب 22 آخرون، إثر هجوم انتحارى في المنطقة الجنوب غربية من باكستان-وفقاً لما ذكره مسؤولون عسكريون.

وأعلن فرع تنظيم داعش في المنطقة المعروف باسم (داعش ولاية خراسان) ومقره أفغانستان، مسؤوليته عن الهجوم في بيان نشرته مجموعة “سايت” التي ترصد أنشطة الجماعات الإرهابية على الانترنت.

ويأتي هذا التفجير الإرهابي بعد أيام من مقتل 63 شخصاً في تفجير انتحارى فى مسجد شيعى فى شمال غرب باكستان.

وتجدر الإشارة إلى أن العمليات الانتحارية وأعمال العنف التي ينفذها الإرهابيون في باكستان وسط عدم استقرار سياسي تشهده البلاد بالتزامن مع استعداد أقطاب المعارضة لإجراء تصويت على حجب الثقة عن رئيس الوزراء “عمران خان” في الفترة القادمة.

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