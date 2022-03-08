اللافي يبحث مع السفير الألماني لدى ليبيا مستجدات الوضع السياسي

طرابلس 08 مارس 2022 (وال)- استقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي اليوم الثلاثاء، سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، لمناقشة مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.

وبحث الاجتماع مبادرة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، بشأن العمل على وضع قاعدة دستورية لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في أقرب وقت، وصولاً للحل النهائي للأزمة الليبية.

ورحب اللافي “، بالسفير الألماني، معبراً عن عميق شكره وامتنانه لجمهورية ألمانيا الاتحادية، في مبادراتها السابقة لجمع الفرقاء الليبيين ودعم الحل السلمي للأزمة الليبية، وتوحيد السلطة التنفيذية، عبر مسارات مؤتمري برلين واحد واثنين.

وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي على أهمية استعادة زخم الانتخابات، تلبية لتطلعات أكثر من مليونين ونصف المليون ليبي سجلوا أسمائهم في قوائم الناخبين.

وأشاد السفير أونماخت بجهود المجلس الرئاسي، في توحيد مؤسسات الدولة وتقريب وجهات النظر بين أطراف العملية السياسية، ودعم الاستقرار في البلاد.

كما رحب السفير الألماني، بمبادرة المستشارة الأممية، لإيجاد قاعدة قانونية توافقية. (وال)

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