جيبوتي وإثيوبيا توقعان مذكرة تفاهم بشأن الحدود ومكافحة الإرهاب .

جيبوتي 08 مارس 2022 م ( وال )- وقّعت جيبوتي وإثيوبيا مذكرة تفاهم بشأن المراقبة المشتركة للحدود وتبادل المعلومات ومكافحة الإرهاب وحفظ السلام.

وقالت وكالة الأنباء الجيبوتية اليوم إن هذا التوقيع جاء في إطار أعمال الاجتماع الـ 9 لرؤساء أركان الدفاع الإثيوبي والجيبوتي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور عدد من المسؤولين في البلدين.

وقّع عن الجانب الإثيوبي رئيس هيئة الأركان الإثيوبي المشير ” برهانو جولا ” ، فيما وقّع عن جيبوتي الجنرال ” زكريا شيخ إبراهيم ” رئيس أركان الجيش الجيبوتي.

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