ليبيا نيوز

جيبوتي وإثيوبيا توقعان مذكرة تفاهم بشأن الحدود ومكافحة الإرهاب .

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

   

جيبوتي 08 مارس 2022 م ( وال )- وقّعت جيبوتي وإثيوبيا مذكرة تفاهم بشأن المراقبة المشتركة للحدود وتبادل المعلومات ومكافحة الإرهاب وحفظ السلام.

    وقالت وكالة الأنباء الجيبوتية اليوم إن هذا التوقيع جاء في إطار أعمال الاجتماع الـ 9 لرؤساء أركان الدفاع الإثيوبي والجيبوتي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور عدد من المسؤولين في البلدين.

     وقّع عن الجانب الإثيوبي رئيس هيئة الأركان الإثيوبي المشير ” برهانو جولا ” ، فيما وقّع عن جيبوتي الجنرال ” زكريا شيخ إبراهيم ” رئيس أركان الجيش الجيبوتي.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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