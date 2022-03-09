القائد الأعلى للجيش الليبي يلتقي رئيس الأركان العامة وأعضاء لجنة 5+5 عن المنطقة الغربية.

طرابلس 8 مارس 2022 م (وال)- التقى القائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي، و عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق محمد الحداد، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية.

وناقش الاجتماع الأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة الغربية، وسُبل تكاثف الجهود من أجل تنظيم عمل كل الوحدات والقطاعات العسكرية بطرابلس والمنطقة الغربية.

كما استعرض المجتمعون جهود القائد الأعلى للجيش الليبي، في توحيد المؤسسة العسكرية، لتكون قوة واحدة تحافظ على أمن واستقرار البلاد ووحدتها.

وأشاد القائد الأعلى بالالتزام الذي أبداه أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، مؤكداً دعمه لجهود اللجنة في توحيد الجيش، ونزع السلاح خارج سلطة الدولة، وإصلاح القطاع العسكري، لما له من أثر على استقرار البلاد.