ابوجناح يبحث الصعوبات التي تواجه سير العمل بوزارة الصحة.

طرابلس 8 مارس 2022م (وال) ـ ناقش وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح اليوم الثلاثاء مع مدراء الإدارات بالوزارة الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل وسبل تذليلها.

واستعرض المجتمعون المشاكل والصعوبات التي تواجه تقديم الخدمات الطبية على مستوى القطاع الصحي، لوضع الحلول والتوصيات المناسبة لها.

وأكد “أبوجناح” على ضرورة تقديم تقارير مفصلة من قبل الإدارات لمعرفة الأسباب المعرقلة لتحسين القطاع، وشدد على ضرورة التقيد بكل ما يتعلق بالصلاحيات الممنوحة لكل إدارة وفق الهيكل التنظيمي للوزارة، لتصحيح الخلل، على أن تحال تقارير مفصلة ودورية بالمعوقات التي تحول دون تنفيذ الصلاحيات وتقديم والحلول لها.

وشدد “ابوجناح” على تفعيل العطاء العام، وتأهيل وتدريب كافة الكوادر العاملة بالقطاع الصحي، ومتابعة المراكز والمستشفيات بشكل دوري، فضلًا عن ضرورة تعاقد المراكز الطبية والمستشفيات والجهات التابعة لوزارة الصحة مع هيئة التأمين الطبي، لما له من فائدة تعود على المصلحة العامة.