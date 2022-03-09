المشري يبحث مع رئيس مجلس النواب الأردني عدداً من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك

عمان 8 مارس 2022 م ( وال )- التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” اليوم الثلاثاء بالعاصمة الأردنية عمان ,رئيس مجلس النواب الأردني “عبدالكريم الدغمي” وذلك خلال زيارة رسمية يجريها للأردن رفقة أعضاء المجلس “أحمد لنقي” و “أحمد الأوجلي” و”منى كوكلة.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إن اللقاء الذي عقد بحضور سفير ليبيا في الأردن “عبدالباسط البدري “ناقش خلاله الجانبان عدداً من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين،

وأضاف المكتب أن ” المشري ” حضر خلال زيارته افتتاحية جلسة مجلس النواب الأردني التي أُقيمت اليوم بالعاصمة الأردنية عمان.

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