ليبيا نيوز

بريطانيا تعلن عن عقوبات طيران جديدة على روسيا

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فرضت بريطانيا حزمة عقوبات جديدة على عدد من شركات الطيران الروسية، تحظر بموجبها السفر والشحن من وإلى الأراضي والمطارات الروسية، عبر المطارات البريطانية.

تأتي هذه الخطوة بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي، جو بايدن، فرض حظر على واردات النفط من روسيا.

وتعاني روسيا، التي شنت حربًا على جارتها أوكرانيا؛ من سلسلة عقوبات هي الأقسى في تاريخ علاقاتها مع الدول، وهو ما وصفه مراقبون بعزلة دولية على روسيا؛ تهدف إلى الضغط على حكومتها عبر محاصرة الاقتصاد، من أجل وقف الحرب.

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قناة 218 الليبية

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