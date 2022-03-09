روسيا تستمر في حربها.. وفشل الإجلاء من ماريوبول

كرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف الحرب في أوكرانيا بأنها “عملية عسكرية خاصة” لتخليص ممن يصفهم بالنازيين الجدد، في الوقت الذي يخاطب به الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، شعبه والعالم من كييف على بشكل متكرر، منذ بدء العمليات العسكرية.

وناشد زلينسكي، في كلمة عبر الفيديو وجهها للبرلمان البريطاني؛ بذل المزيد لمساعدة بلاده على محاربة روسيا ومعاقبتها، مشددًا على أن المعركة باتت معركة وجود، بحسب تعبيره.

وذكرت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا، إيرينا فيريشوك، أن السلطات لم تتمكّن مرة أخرى من إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول، بسبب القصف الروسي.

من جانبه، قال مسؤول روسي كبير إن القوات الروسية ستوقف إطلاق النار أيضًا اليوم الأربعاء، مع الاستعداد لفتح ممرات آمنة يستطيع سكان كييف وأربع مدن أخرى المغادرة من خلالها.

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