اللجنة الفنية الخاصة بوضع الاستراتيجية الوطنية للدراسات العليا بالداخل والخارج تعقد اجتماعها الثاني بطرابلس .

طرابلس 9 مارس 2022 (وال)- عقد بمقر معهد التخطيط الاجتماع الثاني للجنة الفنية الخاصة بوضع الاستراتيجية الوطنية للدراسات العليا بالداخل والخارج.

و شارك فى الاجتماع الدكتور الطاهر ابوالحسن مدير عام معهد التخطيط رئيس لجنة التنمية المستدامة فى ليبيا وعدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فى ادارة الدراسات العليا وإدارة الملحقات ووزارة التعليم التقني ووزارة العمل والتأهيل وإدارة دعم القرار بمجلس الوزراء.

و تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة الصعوبات والتحديات التى تواجه برنامح الدراسات العليا فى الخارج والداخل وذلك فى إطار العمل على تنظيمها وإيجاد رؤية وطنية تهدف إلى دعم وتوطين الدراسات العليا بالداخل، ووضع الضوابط اللازمة للانخراط فى هذا البرنامج ،وتحديد احتياجات سوق العمل من مخرجات الدراسات العليا.

ويأتي اعداد إستراتيجية وطنية للدراسات العليا بالداخل والخارج دعما وتعزيزا للتنمية البشرية والتى تعتبر اساس ومحور تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وال..