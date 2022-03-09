الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات جديدة على موسكو ومينسك

فرضت دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون عقوبات جديدة على موسكو ومينسك عقب الهجوم على أوكرانيا، من بينها فصل ثلاثة مصارف بيلاروسية من نظام سويفت للتحويلات المالية، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وأقر ممثلو الدول الأعضاء أيضا خلال اجتماعهم في بروكسل، عقوبات جديدة تستهدف القطاع البحري والعملات المشفرة، كما أضافوا قادة روس وأوليغارش إلى قائمتهم السوداء، وفق ما كتبت الرئاسة على تويتر، في تدابير تهدف إلى استكمال الحزم الثلاث من العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في الأسبوعين الماضيين.

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