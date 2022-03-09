مؤسسة النفط تتابع افاق الاستثمار في أعادة تأهيل البنية التحتية و رفع معدلات إنتاج شركة الواحة للنفط .

طرابلس 9 مارس 2022 م ( وال ) -تابعت المؤسسة الوطنية للنفط افاق الاستثمار في أعادة تأهيل البنية التحتية و رفع معدلات إنتاج شركة الواحة للنفط .

جاء ذلك في اجتماع عقده رئيس مجلس إدارة المؤسسة ” مصطفي صنع الله ” مع الرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس، ” راين لانس ” على هامش مؤتمر سيرا ويك النفطي بمدينة هيوستن الامريكية

حيث تم مناقشة احتياطيات شركة الواحة النفطية والغازية و سبل تطوير واعادة تأهيل البنية التحتية بغرض رفع معدلات الانتاج الحالية لشركة الواحة من خلال صيانة الآبار المغلقة ووضعها على الانتاج ” وكذلك تطوير الحقول المكتشفة مثل حقل شمال جالو والقطعة م.ن 98 والحقول الاخرى المكتشفة و غير المطورة.

وأشاد صنع الله بحرص شركة كونوكو فيليبس على تطوير احتياطيات النفط والغاز من الحقول المكتشفة و غير المطورة ورفع معدلات الانتاج الحالية الى مستويات عالية.