ليبيا نيوز

مؤسسة النفط تتابع افاق الاستثمار في أعادة تأهيل البنية التحتية و رفع معدلات إنتاج شركة الواحة للنفط .

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 9 مارس 2022 م ( وال ) -تابعت المؤسسة الوطنية للنفط افاق الاستثمار في أعادة تأهيل البنية التحتية و رفع معدلات إنتاج شركة الواحة للنفط .

جاء ذلك في اجتماع عقده رئيس مجلس إدارة المؤسسة  ” مصطفي صنع الله ” مع الرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس،  ” راين لانس ”  على هامش مؤتمر  سيرا ويك النفطي بمدينة هيوستن  الامريكية

حيث تم مناقشة احتياطيات شركة الواحة النفطية والغازية و سبل تطوير واعادة تأهيل البنية التحتية بغرض رفع معدلات الانتاج الحالية لشركة الواحة من خلال صيانة الآبار المغلقة ووضعها على الانتاج  ” وكذلك تطوير الحقول المكتشفة مثل حقل شمال جالو والقطعة م.ن 98 والحقول الاخرى المكتشفة و غير المطورة.

 وأشاد صنع الله  بحرص  شركة كونوكو فيليبس على تطوير احتياطيات النفط والغاز من الحقول المكتشفة و غير المطورة ورفع معدلات الانتاج الحالية الى مستويات عالية.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك