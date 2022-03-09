وزارة التعليم تتابع مع مُراقبي التعليم القرضة، الخمس، سرت، مسلاتة، خليج السدرة، قصر الأخيار، سير العملية التعليمية وبداية الفصل الدراسي الثاني.

طرابلس 9 مارس 2022 م ( وال ) – تابعت وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية ” مسعودة الاسود ” في اجتماع مع مُراقبي التربية والتعليم القرضة، الخمس، سرت، مسلاتة، خليج السدرة، قصر الأخيار، سير العملية التعليمية وبداية الفصل الدراسي الثاني.
عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
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