وزارة التعليم تتابع مع مُراقبي التعليم القرضة، الخمس، سرت، مسلاتة، خليج السدرة، قصر الأخيار، سير العملية التعليمية وبداية الفصل الدراسي الثاني.

طرابلس 9 مارس 2022 م ( وال ) – تابعت وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية ” مسعودة الاسود ” في اجتماع مع مُراقبي التربية والتعليم القرضة، الخمس، سرت، مسلاتة، خليج السدرة، قصر الأخيار، سير العملية التعليمية وبداية الفصل الدراسي الثاني.