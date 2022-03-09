ليبيا نيوز

وزارة التعليم تتابع مع مُراقبي التعليم القرضة، الخمس، سرت، مسلاتة، خليج السدرة، قصر الأخيار، سير العملية التعليمية وبداية الفصل الدراسي الثاني.

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 طرابلس 9 مارس 2022 م ( وال ) – تابعت وكيل وزارة التربية والتعليم  للشؤون التربوية ” مسعودة الاسود ” في اجتماع مع مُراقبي التربية والتعليم القرضة، الخمس، سرت، مسلاتة، خليج السدرة، قصر الأخيار، سير العملية التعليمية وبداية الفصل الدراسي الثاني.

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وكالة الأنباء الليبية

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