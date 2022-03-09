المنفي يبحث مع ستيفاني وليامز آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا

طرابلس 2022 (وال)- استقبل رئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي اليوم الأربعاء، مستشار الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا السيدة ستيفاني وليامز، وذلك لبحث آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

هذا وتطرق اللقاء؛ لمناقشة مبادرة السيدة وليامز لتشكيل لجنة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، لوضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال، بما يُساهم في إيجاد مقترحات توافقية لحل الأزمة الليبية.

وأشادت مستشارة الأمين العام بجهود السيد الرئيس، لدعم الاستقرار في ليبيا ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع، مؤكدة بأن البعثة تهدف من خلال المبادرة التي أطلقتها لإرساء الاستقرار وإجراء الاستحقاقات الانتخابية. (وال) ح س/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال